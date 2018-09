Afrique: Sommet Chine-Afrique - Un rêve partagé, un avenir partagé

Dans cette grande famille, M. XI Jinping, le Président chinois et M. Roch Marc Christian KABORE, le Président du Faso sont parmi les 55 dirigeants sino-africains qui ont discuté autour du thème : «La Chine et l'Afrique : Construire une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant».

A la fin du Sommet, «La Déclaration de Beijing sur la construction d'une communauté de destin sino-africaine encore plus solide» et «Le Plan d'action de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine (2019-2021) » ont été adoptés. Ces deux documents rappellent le vivre-ensemble et le développement commun entre le continent africain et la Chine. Ils dépeignent une perspective brillante pour le futur des relations sino-africaines.

Lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet, M. XI a donné un discours liminaire intitulé «Travaillons ensemble pour une communauté de destin et un développement commun » qui interprète la ferme volonté de la Chine de mener des politiques d'amitié à l'égard de l'Afrique, de construire ensemble une communauté de destin sino-africaine, et d'annoncer les nouvelles mesures pour renforcer leur coopération.

Il a expliqué que sur le chemin de la coopération gagnant-gagnant, la Chine est toujours fidèle aux principes de «sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi» et de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés. Elle poursuit toujours la pratique des «cinq non» dans ses relations avec l'Afrique, à savoir : 1. ne pas s'ingérer dans la recherche par les pays africains d'une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales, 2. ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures africaines, 3. ne pas imposer sa volonté à l'Afrique, 4. ne pas assortir ses aides à l'Afrique de condition politique quelconque, et 5. ne pas chercher des intérêts politiques égoïstes dans sa coopération en matière d'investissement et de financement avec l'Afrique.

Le chemin à emprunter pour l'Afrique doit être décidé par les Africains eux-mêmes, et les pays africains n'ont pas besoin de donneurs de leçons. Quant à la communauté internationale, la pratique des «cinq non» est primordiale pour réaliser le partenariat avec l'Afrique sur un pied d'égalité.

Quand il s'agit de la communauté de destin sino-africaine, M. XI a souligné que la Chine et l'Afrique sont en face des défis communs tels que le protectionnisme, l'unilatéralisme, et le terrorisme. Pour relever ces défis, «Nous entendons faire des efforts conjoints et solidaires avec les peuples africains pour construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide et donner un bel exemple dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité».

Pour y remédier, M. XI a annoncé que la Chine va mettre en œuvre en priorité «huit initiatives majeures» dans les trois ans à venir et au-delà. Elles couvrent la promotion industrielle, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, le développement vert, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels, la paix et la sécurité. Pour réaliser ces objectifs, il a promis un soutien de financement de toutes formes dont le montant atteint jusqu'à 60 milliards de dollars.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : dans les 3 années à venir, la Chine fournira des aides humanitaires alimentaires d'urgence d'un milliard de yuans RMB aux pays africains sinistrés, formera pour l'Afrique 1 000 personnes hautement compétentes, fournira à l'Afrique 50 000 bourses d'études gouvernementales et sera prête à accueillir 50 000 Africains dans des séminaires de formation et 2 000 jeunes africains dans le cadre des programmes d'échanges.

Parmi les projets dans tous les domaines, il y aura 50 projets d'aide qui soutiendront la coopération sino-africaine en matière de paix, de sécurité et de maintien de la paix et de la stabilité. Tout cela va s'adapter aux stratégies de développement de chaque pays et aux secteurs prioritaires de l'Agenda 2063 de l'UA, pour promouvoir la capacité de production et pour renforcer le développement durable des relations excellentes sino-africaines au grand bénéfice du peuple africain.

Après un demi-siècle d'épanouissement, la Chine et l'Afrique sont devenues de bons amis, de bons partenaires et de bons frères. Le partenariat de coopération stratégique global sino-africain est devenu un exemple par excellence pour la coopération Sud-Sud. Dans cet élan, tous les arguments imaginaires semant la discorde dans cette famille d'unité seront prouvés par l'histoire comme dérisoires et fragiles, tels que le néo-colonialisme chinois, les pillages de ressources naturelles et le contrôle parendettement.

Sur la cérémonie d'ouverture du Sommet, M. XI a adressé un mot de bienvenue particulièrement au Burkina Faso et à M. KABORE en tant que nouveau membre du Forum. Le FCSA est comme un grand bateau avec 55 membres d'équipage. Après le Sommet de Beijing, il va démarrer sous l'impulsion de l'initiative de «la Ceinture et la Route» et guidé par la construction d'une communauté de destin sino-africaine encore plus solide. Nous sommes convaincus que ce grand bateau va braver vents et marées, et que la coopération gagnant-gagnant et le développement commun seront gagnés!

Ambassade de la République populaire

de Chine au Burkina Faso

Le 4 septembre 2018