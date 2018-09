Burkina Faso: Procès du putsch - La "volte-face" du lieutenant Ouattara

A l'audience du procès du putsch manqué du mardi 4 septembre 2018, les accusés, Philippe Ouattara et Relwendé Compaoré, tous lieutenants, ont expliqué leur version des faits.

Le lieutenant Philippe Ouattara, 57 ans, à l'orée de sa retraite est poursuivi pour faits d'attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtres, de coups et blessures et d'incitation des soldats à l'indiscipline. Pour ces quatre chefs d'accusation, l'inculpé plaide non coupable. Dans sa version des faits, c'est dans la matinée du 17 septembre 2015, qu'il a reçu un ordre du capitaine Ousseni Zoumbri d'aller vérifier et rendre compte s'il y avait des manifestants à la place de la Nation car semble-t-il, il y aurait un risque d'affrontement entre eux.

Alors, l'accusé, commandant de la 3e compagnie de l'unité d'intervention au Conseil de l'entente s'est rendu sur les lieux avec six autres militaires. «Il n'y avait personne, sauf qu'à notre arrivée, on a constaté qu'un pneu était en feu sur le goudron derrière la BCEAO. Je me suis arrêté pour éteindre le feu. Après la patrouille est revenue au Conseil de l'entente et j'ai rendu compte à mon chef».

Dans la soirée du même jour, selon lui, il a encore reçu l'ordre d'aller effectuer la même mission. «Alors, j'ai ordonné au sous-lieutenant Siébou Traoré d'effectuer cette mission. Et ce n'est qu'après le 18 septembre que j'ai su qu'il avait un coup d'Etat au Burkina Faso à travers le communiqué à la télé», a-t-il poursuivi. S'il y avait des manifestants qu'auriez-vous fait ? a interrogé le procureur militaire Alioun Zanré. Et l'accusé de répondre qu'ils n'allaient pas tirer sur eux.

Pourtant dans son interrogatoire de 1re comparution, a fait remarquer le procureur militaire, M. Ouattara a expliqué qu'il a reçu l'ordre d'aller maintenir l'ordre et de procéder à la dispersion des manifestants. «Alors, cette version des faits vient en contradiction avec les propos contenus dans le procès-verbal», a-t-il soutenu.

Toujours dans cette même lancée, son avocat Mamadou Sombié fait constater que son client a reçu l'ordre de consolider le désordre créé par l'armée. A cette analyse, le client a réfuté les observations de son conseil ainsi que les propos contenus dans son procès-verbal.

«Au moment de ma 1re comparution, j'avais peur du juge d'instruction, aussi j'étais hors de moi car j'étais cité comme un complice d'un coup d'Etat, donc j'ai dit des choses inexactes. Mais avec le recul, je me suis souvenu des faits qui se sont réellement passés. Et ce que je dis à la barre aujourd'hui est la vraie version. Ma mission était de vérifier et de rendre compte non de disperser», a précisé le lieutenant Ouattara.

A ce propos, M. Zanré a relevé que l'accusé remet en cause tout ce qui est contenu dans son procès-verbal. Il a donc fait observer que celui-ci a aidé à asseoir le coup d'Etat par quelque moyen que ce soit. Et M. Sombié de rétorquer que son client n'a ni participé, ni été complice encore moins n'a retourné son arme contre qui que soit. Il n'a fait qu'obéir à un ordre de son supérieur hiérarchique.

«La preuve dès que sa note d'affectation est sortie le 29 septembre, l'affectant à Bobo-Dioulasso, celui-ci s'y est rendu immédiatement. Alors, je demande au tribunal d'en tenir compte au moment de statuer car il est à un an de sa retraite, permettez-lui de finir sa carrière dans l'armée car il a aussi mené de loyales missions (Liberia, Mali, le Nord du Burkina)», a souhaité Mamadou Sombié.

«J'apporte des éléments nouveaux au PV»

A sa suite, c'était au tour du lieutenant Relwendé Compaoré, poursuivi pour trois chefs d'accusation (attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtres et de coups et blessures) de passer à la barre. Il a déjà fait 15 mois de prison à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougo (MACO) pour avoir collaboré avec l'ex-Premier ministre Yacouba Isaac Zida.

En relatant les faits, l'accusé était en stage d'application d'infanterie au moment des faits (du 10 février au 15 septembre 2015). De retour le 15 septembre, il est allé se présenter à son chef de corps. « Et je suis reparti à mon poste au Conseil de l'entente communément appelé Charlie écho. Dans la soirée, j'ai reçu un appel du lieutenant Honoré Korogho me demandant de venir au poste de commandement au camp Naaba Koom II car il y aurait une réunion des officiers. A la suite de cette réunion, il y a eu une autre avec les sages. Je suis revenu au poste vers 2 heures du matin», a souligné l'accusé.

Le 17 septembre matin, il aurait tenu un rassemblement avec les soldats du conseil, les informant de rester à l'écoute et d'obéir aux ordres qui leur seront donnés. «C'est ainsi que les 18, 19 et 20, j'ai reçu l'ordre du capitaine Zoumbri d'envoyer des soldats pour un contrôle de zone (signifie éviter un affrontement). J'ai donc envoyé le sous-lieutenant Siébou Traoré», a-t-il ajouté.

Aviez-vous une réquisition pour cela ? A interrogé le parquet militaire. «Non, mais auparavant, des éléments faisaient des patrouilles. Certes, au cours de ces patrouilles, deux éléments ont effectué des tirs en l'air, mais il n'y a pas eu d'incident grave», a répliqué M. Compaoré. Il a également expliqué au tribunal avoir fait part de son mécontentement à son chef Zoumbri quand il a appris que des éléments du RSP tiraient en ville.

Le lieutenant Compaoré a ajouté qu'il était contre le coup d'Etat, mais il n'a fait qu'obéir à des ordres de ses supérieurs. «Au moment des faits, il n'y a eu aucun communiqué de la hiérarchie militaire nous disant de ne plus obéir aux ordres du général Diendéré ou de qui que ce soit », a-t-il laissé entendre et d'expliquer qu'au quel cas, ils auraient eu une autre conduite vis-à-vis des commanditaires du putsch.

A l'en croire, sa position lui a valu des menaces de la part de soldats favorables au coup d'Etat. La partie civile a félicité l'accusé de la sincérité de ses déclarations. «Nous sommes soulagés par votre attitude parce que les victimes ont besoin de la vérité et non forcément qu'on mette quelqu'un au cachot» s'est exprimé Me Farama.

Pour le conseil de l'accusé, Me Bama Babou, il est clair que son client n'était pas pour le putsch mais ne pouvait agir autrement. «Le Chef d'Etat-major général des armées (CMGA) avait l'information du coup d'Etat depuis le 16 septembre mais qu'a-t-il fait pour marquer son opposition ?» s'est-il interrogé.

Et de conclure qu'il attend le général Pingrenoma, CMGA d'alors, pour mieux comprendre. Le caporal Saboué Massa succèdera au lieutenant Compaoré à la barre demain à 9 heures. Il est poursuivi pour complicité de coup d'Etat, meurtres et coups et blessures volontaires.