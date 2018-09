Congo-Brazzaville: Département du Pool - Démarrage officiel du ramassage des armes

Rappelons que le ramassage des armes figure parmi les points saillants de l'accord de cessez-le feu et de cessation des hostilités signé le 23 décembre 2017, entre le gouvernement et les représentants du pasteur Ntoumi. C'est elle qui ouvre la voie à la réinsertion et réintégration, une autre phase qui va démarrer très bientôt.

Pour la plupart des ex-combattants, c'est une occasion offerte au département du Pool pour qu'il recouvre la paix et la sécurité. « La guerre est finie, notre département a retrouvé la paix, c'est pour cette raison que nous sommes venus massivement rendre les armes que nous détenions en échange d'argent et cela nous fera du bien. Nous voulons renoncer à la guerre car elle a énormément détruit notre département », a témoigné Melgish Kimbémbé, un jeune ninja rencontré à Mindouli.

« A la lecture des fiches qui nous ont été présentées par les armuriers sur place, 1 875 armes ont été déjà collectées dans les six centres que nous avons visités, contre trois mille attendues. Selon les organisations habilitées, nous sommes au-delà de 50%, ce n'est pas rien. Il nous reste les centres de Kimbédi, Madia, Kibouendé, Vinza et Goma Tsé-Tsé », a précisé le président de la Camp, Séraphin Ondélé, à l'issue de la ronde des centres de collecte.

Mille huit-cent soixante-quinze armes et munitions de guerre sont déjà collectées sur les trois mille attendues, selon les données techniques communiquées à la Commission ad hoc mixte et paritaire (Camp) de suivi de l'accord de Kinkala, le 4 septembre, par les professionnels, lors de la visite des centres de collecte.

