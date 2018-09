Afrique: Tournoi de qualification à la CAN U 17 - Trois des 8 équipes déjà présentes à Dakar

Il a confirmé la tenue des matchs aux stades Alassane Djigo de Pikine et Galandou Diouf de Rufisque, précisant que l'annexe du stade Léopold Sédar Senghor et l'aire de jeu de Dakar Sacré-Cœur ont été retenus pour les séances d'entraînement.

"Ces trois équipes sont déjà présentes et les joueurs du Sénégal et de la Gambie ont déjà commencé à faire les tests en Imagerie à résonance magnétique (IRM)", a expliqué le président de la commission d'organisation de la FSF, Malick Thiam.

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce que sur les huit équipes sélections nationales devant prendre part au tournoi qualificatif à la CAN U 17 qui démarre ce dimanche à Dakar, trois sont déjà arrivées dans la capitale sénégalaise, à savoir les équipes du Cap-Vert, de la Guinée et de la Gambie.

