Afrique: Forum pour la révolution verte en Afrique (Agrf 2018) - La Côte d'Ivoire invitée d'honneur à Kigali

La délégation ivoirienne est partie, mardi, auréolée du succès de la précédente édition (la 7e) qu'elle a abritée en 2017.

Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, conduit, depuis le 4 septembre, une délégation ivoirienne à la 8e édition du Forum pour la révolution verte en Afrique (Agrf) qui se déroule du 4 au 9 septembre 2018, à Kigali (Rwanda), autour du thème : «Leadership, mesures et croissances». Après avoir abrité avec succès la précédente édition (la 7e), la Côte d'Ivoire participe à la cette rencontre en qualité d'invitée d'honneur.

Ce rendez-vous dont l'enjeu consiste à étudier de nouvelles voies visant la transformation des petites exploitations agricoles en entreprises agroalimentaires est l'une des plus importantes plateformes d'échanges pour l'agriculture africaine.

Cela, à travers des discussions, l'élaboration de plans et de financements essentiels au développement du secteur. Elle a pour objectif majeur de pousser les décideurs à prendre des mesures pratiques et à partager les expériences qui feront avancer ce secteur.

Parmi les résultats attendus, figurent en bonne place, le suivi des engagements de 2016 et 2017, le soutien politique et financier des partenaires au développement et du secteur privé, la signature de nouveaux contrats commerciaux entre le secteur privé, les Pme et les exploitants agricoles.

Pour ce faire, plus de 300 orateurs internationaux membres de gouvernement, hommes d'affaires et Ong prendront la parole à travers des séances B to B, des ateliers sur différentes thématiques autour de l'agriculture, des expositions. Un prix dénommé « Africa Food Prize » sera décerné soit à un individu, soit à une institution. Des Présidents africains et des ministres sont annoncés à ce forum.