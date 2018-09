Congo-Brazzaville: Projet d'appui à l'agriculture commerciale - Le personnel informé sur la Redd+

Un atelier organisé le 4 septembre, à Brazzaville, a permis de sensibiliser l'équipe du projet aux principes à observer, notamment dans les départements de la Sangha et de la Likouala, lors de la mise en œuvre des activités agricoles.

Spécialiste en gestion des ressources naturelles à la Banque mondiale, Aurelie Rossignol a déclaré:« Le but de cet atelier est d'initier une collaboration entre le Pdac et les autres projets qui mettent en place des activités agroforestières. Car l'agriculture a une place centrale dans la réussite de la réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation ».

Satisfait de l'organisation de cette réunion, le coordonnateur du Projet d'appui à l'agriculture commerciale (Pdac), Isidore Ondoki, a souligné que la prise en compte des principes de la Réduction des émissions des gaz à effet de serre (Redd+) au moment de sélectionner les bénéficiaires des fonds à coût partagé permettra l'exécution du Pdac selon les objectifs que le gouvernement s'est fixés pour son développement économique. Il a toutefois fait remarquer: « Nous avons eu l'occasion d'apprendre que nous n'avons pas la possibilité de financer les micro-projets qui se développent dans les cellules de développement commun ».

Lancé en juillet dernier pour une durée de cinq ans (2017-2022), le Pdac vise à améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs et des micros, petites et moyennes entreprises agroindustrielles en République du Congo.

Cofinancé par le Congo et la Banque mondiale, à plus de cinquante milliards de FCFA, ce projet contribuera de même au programme de diversification de l'économie par le développement de l'agriculture commerciale, la création d'emplois, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la substitution des importations, l'augmentation des exportations et la réduction de la pauvreté.