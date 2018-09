Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 2 - Les résultats de la quatrième journée

Après quelques semaines de trêve suite à l'organisation des matches de la Coupe du Congo, la compétition a repris ses droits dans la zone B, le week-end dernier, par la victoire de Tchimagni devant Pigeon vert, trois buts à zéro.

La quatrième journée s'est poursuivie le 3 septembre, dans les différents stades de la zone B composée des équipes de Pointe-Noire, Bouenza, Niari et Lékoumou. À l'ouverture au complexe sportif de Pointe-Noire, Fleur du ciel a été battue par Total E&P Congo, un but à trois. En seconde explication, TP Mokanda et le Club des jeunes ont fait jeu égal d'un but partout, tandis que Tchimagni a dominé Pigeon vert, trois buts à zéro.

À Dolisie, dans le département du Niari, ASK et Asia se sont séparés sur le score identique d'un but partout avant le nul vierge entre Inter de Pointe-Noire et les Jeunes fauves.