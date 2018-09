Congo-Brazzaville: Processus électoral - La jeunesse se dresse contre les fauteurs de troubles

Un échantillon de jeunes Congolais représentant les vingt-six provinces du pays s'est retrouvé, le 1er septembre au stade Vélodrome de Kintambo, autour du ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange, porteur d'un discours de paix.

De nombreux jeunes sont venus des quatre coins de Kinshasa, écouter le discours de paix du ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, face aux velléités de déstabilisation qu'encourt le pays en cette période pré-électorale. Félix Kabange Numbi a eu des mots justes pour les exhorter à barrer la route aux fauteurs en eau trouble, à rester vigilants et à préserver la paix chèrement acquise dans le pays, en général, et à Kinshasa, en particulier. « Nous voulons la paix. Nous aimons la paix et nous allons nous battre pour la paix à Kinshasa », une rengaine qui a eu un écho favorable auprès d'une assistance visiblement acquise à la cause de la paix et qui a désapprouvé l'instrumentalisation dont les jeunes sont souvent l'objet de la part de certains acteurs politiques.

Le discours était à la hauteur de l'enjeu électoral, qui requiert un environnement pacifique, paisible et stable. L'apport des jeunes est, de ce fait, requis pour permettre un dénouement heureux du processus en cours. À chacun, le ministre a demandé d'être regardant sur tout ce qui se passe dans son milieu de vie, dans son quartier et dans sa commune, afin de débusquer tous les fauteurs des troubles. L'appel de Félix Kabange Numbi a été entendu comme en témoigne l'engagement pris séance tenante par les jeunes, celui de barrer la route aux politiciens opportunistes et populistes. Ils ont été invités à se servir de Joseph Kabila comme un modèle de nouveau leadership africain et de respect de la parole donnée, à la lumière de sa décision de ne pas se représenter à la présidentielle pour un mandat supplémentaire.