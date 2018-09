Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Trois institutions signent une convention pour revaloriser les échanges scientifiques

Mille huit-cent soixante-quinze armes et munitions de guerre sont déjà collectées sur les trois… Plus »

Pour sa part, le Pr Pierre Marie Tebeu, directeur du Ciespac, a réitéré les missions fondamentales de l'institution sous-régionale qu'il dirige. Cette insititution, a-t-il indiqué, se charge, entre autres, d'éditer un bulletin d'information bimestriel, de veiller au contenu et à la stratégie de la formation au bénéfice des étudiants et, enfin, d'œuvrer pour des actions communautaires par l'ouverture d'une infirmerie ainsi que d'un laboratoire au grand public.

Bien avant la signature de la convention, le Ciespac, à travers son directeur, dispensait déjà des enseignements à l'Université Marien-Ngouabi et partcicipait, en qualité de jury, aux soutenances des mémoires et thèses à la Faculté des sciences de la santé .

« Nous osons croire que la vie de cette convention ne restera pas au stade de signature mais que ses objectifs seront mis en œuvre de façon effective et in fine arrimer le Ciespac au Cames », a indiqué le Dr Manuel-Nso Obiang Ada, secrétaire exécutif de l'Oceac.

« L'université s'engage à accompagner le Ciespac dans le processus d'arrimage au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur (Cames), lequel fait office d'instance supranationale d'homologation et d'accréditation des diplômes », a déclaré le Pr Jean Rosaire Ibara, recteur de l'Université Marien-Ngouabi.

Selon les termes de l'accord, la convention permettra de valoriser les diplômes délivrés dans le cadre du master en santé publique du Ciespac et d'établir les échanges d'enseignants-chercheurs, du personnel technique et administratif en fonction des besoins spécifiques.

Le Centre inter-Etats d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac) et l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (Oceac) ainsi que l'Université Marien-Ngouabi se sont engagés, le 4 septembre à Brazzaville, à faciliter et intensifier entre eux des échanges scientifiques, techniques et en ressources humaines.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.