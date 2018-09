Congo-Brazzaville: Semaine des cultures urbaines - L'Institut français du Congo relance la manifestation

Mille huit-cent soixante-quinze armes et munitions de guerre sont déjà collectées sur les trois… Plus »

Notons qu'aujourd'hui, l'univers du hip-hop et de la culture urbaine ne cesse de surprendre et d'éveiller les curiosités. A travers la semaine des cultures urbaines, l'IFC donne à la population ponténégrine la possibilité de découvrir de nouveaux talents locaux évoluant dans l'ombre.

Pour l'IFC, la culture est un facteur essentiel de cohésion sociale et d'émancipation citoyenne. En organisant cette activité, l'IFC s'engage quotidiennement pour faire vivre et partager la culture dans la ville de Pointe-Noire tout en tournant ses actions vers sa jeunesse.

Fort du succès remporté lors des éditions précédentes, l'Institut français du Congo (IFC) a décidé de relancer la semaine des cultures urbaines dans la ville. L' objectif est de mettre en avant les différentes facettes de ces cultures et d'encourager à la découverte, au partage et à l'échange.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.