Congo-Brazzaville: Gestion des frontières - Charles Nganfouomo présente la situation du Congo

Dans le cadre du programme indicatif régional du onzième Fonds européen de développement, le ministre délégué chargé de la décentralisation a fait l'état des lieux des frontières du pays, le 4 septembre à Brazzaville, à la mission de formulation du programme-frontières de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale ( CEEAC).

Dans son exposé, Charles Nganfouomo a informé la délégation de la CEEAC du travail déjà réalisé par le Congo dans le domaine des frontières, les difficultés rencontrées ainsi que l'état des besoins actuels. Il a indiqué que la mission va appuyer le Congo dans la mise en œuvre de son programme-frontière qui prendra en compte toute la délimitation et la démarcation des frontières avec les Etats voisins, notamment l'Angola, le Gabon et la République démocratique du Congo.

Le ministre délégué a, en outre, informé la mission de tout ce qui a été fait par la Commission des frontières mise en place en décembre 2017, concernant les travaux de cartographie.

Il a également évoqué le dossier que le Congo a présenté aux Nations unies concernant ses frontières maritimes, ce qui a notamment permis au pays d'être au même niveau que les autres Etats de la sous-région qui ont déclaré leurs frontières maritimes à cette organisation.

Relevant les difficultés, Charles Nganfouomo a laissé entendre qu'elles se situent à différents niveaux. Il a, par exemple, signifié que pour bien délimiter et démarquer les frontières, une bonne cartographie est requise or les cartes dont dispose le Congo sont anciennes et ont été élaborées sur la base des observations. « Il se pose aujourd'hui le problème d'actualisation de ces cartes », a-t-il souligné.

Le ministre a ajouté qu'en partenariat avec l'Angola, le Gabon et la RDC, le Congo identifie présentement certains points frontaliers observés sur le terrain et le travail mené conjointement par les trois pays a permis de produire dix-huit cartes. Le Congo, a-t-il insisté, entend compter sur l'appui multiforme apporté par la CEEAC et le GIZ, organe technique allemand chargé de la délimitation des frontières, dans la réalisation de ses programmes.