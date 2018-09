Congo-Brazzaville: Economie numérique - Des agents de la direction générale formés au traitement des informations

Interrogé sur le choix de cette direction générale, Bianky Bayi a indiqué que cette structure a été mise en place pour être le garant de la technologie au Congo. « Si effectivement les autorités congolaises ont décidé de mettre en place cette structure, nous avons un aperçu assez profond de la chose : nous savons qu'elle devrait accompagner l'administration publique dans l'informatisation. C'est pour cela que nous avons commencé à les sensibiliser aux domaines particuliers de l'informatique qui sont la gouvernance et la gestion », a conclu le directeur général de cette société d'ingénierie informatique et télécom, travaillant avec des entreprises publiques, privées et paraétatiques au Congo et dans la sous-région.

La formation animée par les responsables de la société BL Technology a concerné des secrétaires, techniciens et ingénieurs évoluant au sein de la direction générale du développement de l'économie numérique. Initiateur du projet, le directeur général de BL Technology, Bianky Bayi, pense que le but est de promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine de l'informatique.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.