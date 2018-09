Congo-Brazzaville: Littérature - "Requiem pour une âme hantée" de Mayft Nzaou

Publié cette année aux éditions Jets d'Encre, le roman, le deuxième de l'auteur, est le compte rendu psychologique d'un fait qui hante jour et nuit un jeune homme.

Nathaniel est un jeune homme affaibli et captif, triste et déchiré, enfermé dans un lieu et hanté par des voix qui le ramènent à ses souvenirs. Souvenirs des coups violents et mortels de son père contre sa mère et qui l'ont meurtri et traumatisé.

Il voit tout à travers, une colère très douloureuse qui poétise même l'horreur. Ce jeune homme soucieux passe tout son temps sur son canapé. Cette attitude agace correctement Edmée qui, pour la énième fois, lui tourne le dos.

Fragilisé, Nathaniel s'enfonce peu à peu dans une spirale négative qui l'entraîne aux frontières de la folie. Il ne supporte ni les caprices ni les reproches d'Edmée et se lasse de la voir revenir. « C'est bien ce que tu veux de moi ? Pourquoi est-ce toujours à moi de me corriger par rapport à vous autres ? C'est pire encore avec toi, tu te crées des situations de crise. Tu veux quelque chose et tu exiges de moi que j'aie la même idée. Et si par malheur je n'aime pas, alors je suis le type le plus degueulasse qui soit. Qu'est-ce qui fait que tu as tellement raison et moi toujours tort ? Et qui es-tu d'abord pour m'obliger à aller dans le même sens que toi ? J'en ai marre de tout et de toutes ces astuces que tu emploies pour me faire plier et me sentir mal, je te déteste pour ça. Tu étais pourtant partie, pourquoi es-tu revenue ? Tu aurais dû y rester, où que ce soit, au moins j'aurais été débarrassé de toi », crie-t-il avec violence.