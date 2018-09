Congo-Brazzaville: Transport fluvial dans la zone Cicos - Les armateurs mal préparés aux aléas de la navigation

Mille huit-cent soixante-quinze armes et munitions de guerre sont déjà collectées sur les trois… Plus »

Dans la zone Cicos, la réglementation du transport fluvial est très libérale, tant au niveau des principes qu'à celui de la pratique. Le déficit ou le délabrement du cadre réglementaire dans les pays membres devient un problème de société. D'abord parce que les difficultés et les abus actuels sont les revers du dynamisme positif de la population. Ensuite, parce que l'harmonisation de la réglementation en matière de transport fluvial devient impérative pour la Cicos afin de susciter un engouement de la part des investisseurs potentiels désireux de faire le transport par voie d'eau et de sécuriser la profession.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.