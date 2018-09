Afrique: Troisième édition de l'Africa 2018 Forum - Charm el-Cheikh accueille l'événement en décembre

Selon un communiqué, le ministère égyptien des Investissements et de la Coopération internationale et l'Agence régionale des investissements du COMESA ont confirmé aujourd'hui les dates du Forum Africa 2018, qui sera une occasion inégalée pour les participants de promouvoir le commerce et les investissements sur le continent.

Le Forum, sous le haut patronage de S.E. Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arabe d'Égypte, aura lieu les 8 et 9 décembre 2018, à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Le Forum sera le plus grand événement rassemblant des personnalités du monde des affaires et des gouvernements, notamment des responsables politiques, des capitaines d'industrie, des financiers, des industriels de premier plan et de jeunes entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs.

Avec l'Égypte, qui présidera l'Union africaine à partir de 2019, le Forum contribuera à définir les priorités du secteur privé pour l'an prochain. Le thème du Forum cette année - « Un leadership audacieux et un engagement collectif : Stimuler les investissements intra-africains»-reflète la nécessité pour les responsables politiques et le secteur privé de collaborer plus étroitement et de prendre des mesures fermes afin d'accélérer le développement du continent.

Les organisateurs ont annoncé que cinq chefs d'État avaient déjà confirmé leur participation au Forum, dont le nouveau Président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, et le Président nigérien Mahamadou Issoufou, qui s'est activement engagé pour inciter d'autres chefs d'État africains à signer l'accord de libre-échange continental africain (ZLEC).

Cette année, le Forum accueillera des femmes qui stimulent le changement sur le continent et leur permettra de se mettre d'accord sur des mesures claires à mettre en œuvre pour faire davantage entendre leur voix et participer plus activement au processus de prise de décision, que ce soit dans les gouvernements ou dans les entreprises.

Un communiqué sera présenté aux chefs d'État présents soulignant leurs principales inquiétudes et aspirations. Comme l'an dernier, la Journée des jeunes entrepreneurs donnera aux étoiles montantes du continent la possibilité de rencontrer divers investisseurs et de perfectionner leurs compétences dans le cadre d'ateliers animés par des experts dans leur domaine.

Au sujet du Forum, S.E. Dr. Sahar Nasr, ministre égyptien des Investissements et de la Coopération internationale, a réitéré la volonté de son pays de créer une vision unifiée pour promouvoir la coopération économique entre les nations africaines : «Le Forum vise à développer le commerce intra-africain et les investissements pour le profit de tous les citoyens de ce continent. Le vaste programme de réformes socio-économiques de l'Égypte qui transformera notre pays continue de progresser, parallèlement aux efforts réalisés pour accélérer le développement durable de l'Afrique grâce à l'accroissement du commerce transfrontalier sur le continent».

Heba Salama, directrice de l'Agence régionale des investissements du COMESA, a, quant à elle, souligné le rôle important de cette communauté économique : «Le COMESA, qui regroupe aujourd'hui 21 pays suite à l'adhésion de la Tunisie et de la Somalie cette année, continue de jouer un rôle clé dans l'intégration économique de l'Afrique. En tant que l'une des communautés économiques régionales les plus influentes d'Afrique, nous devons nouer le dialogue avec les chefs d'entreprise et les investisseurs».