Burkina Faso: Attaque à Gayéri - Deux véhicules endommagés, "un assaillant grièvement blessé"

Face à cette énième attaque, le premier témoin s'est dit indigné. Pour lui, la hiérarchie militaire et paramilitaire, selon ses mots, « doit très vite revoir sa copie». Il a déploré l'insuffisance du personnel de la brigade. Par ailleurs, notre témoin souhaite que les postes de gendarmeries, forestiers, douaniers et policiers soient construits à l'écart de la ville.

Pour le troisième témoin qui nous a fait vivre, de bout en bout, la situation, par messages électroniques, il y a eu plus de peur que de mal. Il est revenu, notamment, sur l'intensité des coups de feu et tout le vacarme qui s'en est suivi. « Jusqu'à présent, j'en souffre toujours parce que je sens des bourdonnements d'oreille. Je n'ai jamais vécu une telle horreur », a-t-il affirmé.

Car, nous pensions qu'ils s'introduiraient dans nos maisons pour nous tuer», a-t-il relaté. La suite du « film » était plutôt contraire à ce qu'il imaginait. « Ces individus se sont saisi d'un bidon d'eau et d'un pagne sur une corde à linge. Cette situation, confortée par des cris d'une personne en détresse, me laisse penser qu'il y a un blessé grave dans les rangs des assaillants », a ajouté notre deuxième témoin.

« Les tirs étaient si bruyants que la maison dans laquelle nous nous sommes tous retranchés tremblait et crachait par endroit », a-t-il lâché. Pis, a poursuivi notre second témoin, certains assaillants ont fait irruption dans son domicile. « J'ai jeté un coup d'œil à travers la fenêtre. J'ai vu des gens enturbannés échanger dans une langue étrangère. En ce moment-là, ma famille et moi étions dans la frayeur totale.

