Burkina Faso: Personnes vivant avec un handicap - 465 millions de F CFA pour 2 325 bénéficiaires

Pour réconforter ces victimes, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, à travers ses démembrements, leur offre des vivres et des non-vivres composés de quinze tonnes de maïs et 152 nattes, couvertures et gobelets », a-t-elle précisé.

A l'occasion, Mme le ministre a, au nom du gouvernement, apporté des vivres et du matériel à des personnes sinistrées de la province. « Au total, 627 sinistrés ont été enregistrés dont 262 enfants et 233 femmes.

Il va nous permettre aussi de nous occuper utilement et de gérer des ressources pour subvenir à nos besoins», a-t-il dit. Tout en saluant l'initiative de l'appel à projet, M. Ouédraogo, a formulé le vœu que, pour les éditions à venir, le nombre des bénéficiaires et le montant alloué à ces micro-projets soient revus à la hausse.

« En effet, dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi, les résultats de l'étude multisectorielle réalisée en 2008 par le ministère en charge de la solidarité nationale et la fédération burkinabè des associations des personnes vivant avec un handicap, indiquent que 23% des personnes en situation de handicap ont bénéficié d'une formation, mais de façon informelle pour la plupart », a révélé Marie Laurence Ilboudo.

En vue d'atteindre ces résultats, un appel à projets a été lancé en juin dernier lors du forum national dédié à ces personnes et dont l'objectif était de sélectionner et de financer des projets économiques qu'elles portent. L'appel a permis d'enregistrer 4 669 dossiers dans les 45 provinces dont 2 325 ont été retenus.

