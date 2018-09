Mauritanie: Elections - L'opposition met la pression sur la Céni

Le président de la Céni s'est expliqué sur le retard de la proclamation des résultats. « Comment voulez-vous qu'avec les 98 listes en compétition, les cinq scrutins combinés, nous puissions traiter l'ensemble des procès-verbaux et rendre des résultats en trois ou quatre jours ? se plaint-il. Donnez-nous plus le temps ».

Le 4 août au soir, les leaders de l'opposition sont allés à la rencontre du président de la Céni pour dénoncer les fraudes et tentatives de manipulations des chiffres au profit du parti au pouvoir et l'intrusion de l'administration dans le processus électoral.

En Mauritanie, l'attente des résultats des élections législatives, régionales et locales du samedi 1er septembre se prolonge et la pression s'accentue sur la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

