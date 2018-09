Congo-Brazzaville: Pool - Le ramassage d'armes accéléré après l'adhésion du pasteur Ntumi

L'opération de ramassage d'armes dans le Pool qui a démarré timidement début août semble s'accélérer depuis que le pasteur Ntumi a adhéré à l'initiative le 21 août.

Les ex-combattants ninjas à qui il a envoyé un message déposent leurs armes moyennant finance dans les différents centres de collecte que la Commission chargée de l'application des accords de paix et de supervision du désarment a visités mardi. Plus de 1 800 armes de tout calibre, sur 3 000 attendues, ont été collectées et rachetées par cette Commission qui souhaite une prolongation du calendrier. Reportage.

Dans la cour du CEG de Mbandza-Ndounga, au milieu des bâtiments sans portes ni fenêtres, à l'aide d'une scie électrique alimentée par un groupe électrogène, un armurier découpe une kalachnikov. « Nous venons de passer à la coupe des armes que nous avons eues auprès des ninjas. Dans la collecte nous avons eu plusieurs types d'armes : les RPD, les PMAK, les calibres 12 (ou fusils traditionnels de chasse, ndlr), ainsi de suite », décrit l'armurier.

Les ex-combattants ninjas qui ont déposé ces armes, détruites aussitôt dans les centres de collecte, disent avoir tourné le dos à la guerre. « On s'est manifesté à faire la guerre, maintenant qu'on a signé la paix c'est bon. On a retrouvé les parents et les enfants également après avoir passé deux ans en brousse », témoigne un ex-combattant.

Selon Séraphin Ondélé, président de la Commission qui supervise l'opération de désarmement, c'est le mot d'ordre du pasteur Ntumi qui a accéléré l'opération dont il établit le bilan à mi-parcours. « C'est bien le message du révérend pasteur Ntumi qui a déclenché l'opération. Nous avons déjà collectionné et racheté 1 855 armes. Ce n'est pas rien », affirme M. Ondélé.

La Commission veut un peu plus de temps et d'argent pour mener jusqu'au bout l'opération prévue pour s'achever initialement le 6 septembre.