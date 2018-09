Sud-Soudan: Ce que dit le texte de l'accord final de paix

Les acteurs de la guerre civile au Soudan continuent de négocier les modalités d'application de l'accord de paix approuvé la semaine dernière. RFI a pu obtenir cet accord non encore public et dont on attend la cérémonie finale de signature. Il prévoit 6 mois de pré-transition, 3 ans de transition et des élections.

Un partage des postes entre le pouvoir de Salva Kiir et ses adversaires. Ce document de 86 pages touche aussi aux finances, à la réconciliation ou encore à la sécurité.

Dans les 72 heures après la signature de l'accord, les forces de chaque camp doivent se désengager et ouvrir des corridors humanitaires. Les prisonniers doivent être libérés. Au fil des jours, les combattants seront recensés et cantonnés.

Le calendrier très optimiste prévoit en 8 mois la formation et le redéploiement de forces unifiées, puis la création d'une nouvelle armée et d'une police 3 ans plus tard pour les élections.

Les déplacés et réfugiés pourront rentrer chez eux et recevoir des papiers. Un fonds de reconstruction doit être ouvert, financé par Juba à hauteur de 100 millions de dollars par an. Une somme faramineuse qui représente 15% du budget national. Le texte mentionne donc un soutien des amis du Soudan du Sud et un sommet des donateurs.

L'argent justement. Tout un chapitre est consacré au pétrole, avec une révision complète des comptes bancaires, prêts et contrats du secteur, ainsi qu'une révision des conditions d'emploi souvent basées « sur des considérations ethniques et politiques », dit l'accord.

Quant aux crimes commis pendant la guerre, le document annonce une Commission Vérité Réconciliation et Guérison, une Cour de justice et une Autorité de Réparation.

Mais on en est encore loin. Malgré leur approbation du texte, certains groupes demandent déjà des modifications, sinon ils boycotteront la cérémonie de signature.