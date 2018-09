Maroc: La viticulture de l'Oriental affiche un chiffre d'affaires annuel de 250 millions de DH

A noter que, compte tenu de son importance, cette culture a été incluse dans les programmes du Plan Maroc Vert, dans le but de renforcer la productivité et organiser cette filière, rappelle le communiqué.

Il s'agit d'une récolte «importante», obtenue grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment l'encadrement des producteurs, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les maladies et les insectes, et l'utilisation des eaux d'irrigation, malgré les difficultés liées à la baisse du niveau des eaux stockées dans les barrages, souligne la même source.

Le volume de production de la viticulture dans l'Oriental atteint entre 42.000 et 45.000 tonnes par an, avec un rendement allant de 20 à 30 tonnes par hectare selon les variétés et les périodes de récolte, qui s'étalent entre juin et novembre de chaque année, rapporte la MAP.

La filière viticole revêt une grande importance socioéconomique dans la région de l'Oriental, réalisant un chiffre d'affaires de près de 250 millions de DH et générant 500.000 journées de travail par an, selon un communiqué de la direction régionale de l'agriculture.

