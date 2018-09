Afrique: Sommet Chine-Afrique - 4 projets d'accord pour Madagascar

Quelles pourraient être les échéances ? Joint par RFI, Ulrich Andriantiana, le ministre des Travaux publics et des infrastructures présent en ce moment en Chine, rappelle qu' « il peut s'écouler plusieurs années entre la signature d'un protocole d'accord et le lancement des travaux ». Des études de faisabilité et de rentabilité doivent d'abord être réalisées.

D'un côté, l'Etat malgache, de l'autre, trois sociétés chinoises : la China Road and Bridge Corporation et l'AFECC Sogecoa qui opèrent déjà toutes deux sur la Grande Île, ainsi que la Norinco International, qui ferait ainsi sa première entrée sur le territoire. Ces accords, identifiés bien avant le sommet, ne sont en fait que la première étape d'un long processus avant l'éventuelle réalisation de ces projets.

