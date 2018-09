Mali: Le bilan d'IBK dans la lutte contre le terrorisme rassure les pays voisins

Tout de blanc vêtu, IBK, 73 ans, réélu le 20 août au second tour, a prêté serment… Plus »

Pour sa part, le représentant spécial de la Cédéao, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, prône l'apaisement. Chéaka Touré est d'avis que le nouveau quinquennat "ne peut se dérouler que s'il y a un large consensus, si la situation est apaisée. Ensuite, il y a tous les défis sécuritaires sur l'ensemble du pays et particulièrement au centre qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est autant de défis qui ne sont pas nouveaux, mais qui prennent une importance plus grande."

Réélu à la tête du Mali le 20 août dernier, Ibrahim Boubacar Keïta est investi ce mardi dans un contexte de tension à la fois politique et sécuritaire. Mais sur le plan de la lutte anti-djihadiste, et en dépit des critiques qui ont visé IBK ces derniers mois, son maintien au pouvoir rassure les pays voisins.

