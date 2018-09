Ouganda: Bras de fer à distance entre Bobi Wine et les autorités ougandaises

Il dit avoir été frappé et torturé. Le chanteur et député d'opposition… Plus »

Entre les descriptions de sévices et ses déplacements d'un camp militaire à l'autre, celui qui est devenu un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un fervent détracteur du président Yoweri Musseveni, dresse un tableau extrêmement violent de ses conditions de détention.

Il faut dire que le message posté sur la page Facebook du chanteur et député, lundi, depuis les Etats-Unis, est sans équivoque. Plus de 3 500 mots qui constituent un récit extrêmement détaillé dans lequel la pop-star passe en revue chaque évènement depuis ce soir du 13 août. L'assassinat de son chauffeur, l'entrée fracassante des forces spéciales ougandaises dans sa chambre d'hôtel, puis son arrestation un pistolet sur la tempe.

Libéré sous caution la semaine dernière après sa condamnation pour trahison par une cour martiale fin août, le chanteur et député Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine s'est exprimé pour la première fois lundi 3 septembre sur son arrestation et sa détention provisoire. Un long message posté sur son compte Facebook dans lequel il décrit avoir été battu et torturé. Des propos aussitôt démentis par l'armée et le gouvernement ougandais.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.