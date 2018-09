Congo-Kinshasa: Présidentielle - Les dernières décisions de la Cour constitutionnelle

En République démocratique du Congo, plus de deux cents personnes ont été atteintes en deux… Plus »

Cela amène alors à vingt et un le nombre de candidats qui devraient concourir à la magistrature suprême le 23 décembre prochain. Parmi eux, Emmanuel Ramazani Shadary du FCC, l'UDPS Félix Tshisekedi, Martin Fayulu de l'Ecidé et Noël Tshiani qui vient de la Banque mondiale.

Donc, seulement deux candidats ont eu gain de cause devant la Cour constitutionnelle : l'ancien Premier ministre Sammy Badibanga et madame Marie-Josée Ifoku.

Jean-Paul Moka, lui, a eu des problèmes pour prouver le paiement de la caution de 100 000 dollars non remboursables exigée aux candidats président de la République. Et pour le troisième arrêt, la Cour s'est déclarée incompétente.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.