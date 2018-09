Tunisie: Concis et fécond

Prenant comme prétexte le Coran, ces obscurantistes tentent de réduire la femme au statut d'être inférieur incapable de maîtriser ses pulsions et de penser sa vie.

S'appuyant sur quelques sourates du Coran, Tahar Haddad montre à quel point le texte coranique est ouvert et évolutif, mais malheureusement sujet à de mauvaises, voire fausses interprétations. Selon lui, seuls l'éducation et le savoir sont les voies vers la renaissance et les lumières.

«L'apologie de l'inertie et du renouveau» résume de manière succincte et lucide la pensée avant-gardiste d'un des grands penseurs arabes de notre temps, au sujet de la religion, des libertés, socles de notre société moderne contre les esprits obscurantistes moyenâgeux. Le texte éclaire le lecteur sur le fait religieux, son interprétation et son utilisation dans un sens unilatéral et équivoque pour que la société tunisienne et, par extension, arabe demeure rétrograde et soumise au bon vouloir des obscurantistes.

Il est bon de rappeler que depuis l'Indépendance, la Tunisie s'est dotée d'une législation sociale avant-gardiste : le Code du Statut Personnel (CSP). Ce dernier pose le principe de l'égalité homme-femme en institutionnalisant pour la première fois en Tunisie et dans le monde arabe les droits de la femme. C'est grâce à Tahar Haddad, qui a payé un lourd tribut à son courage, que les propositions de ce défenseur des droits de la femme ont été à la base du CSP.

Habib Bourguiba a mis en place le CSP, ouvrant ainsi la voie à l'intégration de la femme dans le processus de développement. Un acte politique courageux qui restera inscrit dans l'Histoire. Suppression de la polygamie et institution des tribunaux pour le divorce ont suscité le courroux des Oulémas de la Zitouna qui accusaient Tahar Haddad de transgresser les règles du Coran. Son livre «Notre femme dans la Charî'a et la société» a fait scandale dans le milieu politique tunisien et auprès des érudits de la grande Mosquée de l'époque. Un conseil supérieur religieux se réunit illico presto pour statuer sur son cas. Considéré comme subversif, le livre de T.Haddad est désigné à la vindicte publique. Son auteur, accusé de sacrilège, est condamné au retrait de son titre universitaire et empêché d'exercer le notariat.

Victime de proscription des conservateurs et de ses propres amis politiques, Tahar Haddad est contraint à l'isolement. Il décède, à l'âge de 36 ans, le 7 décembre 1935, des suites d'une maladie cardiaque. Son œuvre lui survivra malgré tout et envers tous.