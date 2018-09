Tunisie: Ounelli remplace Laâribi

La Tunisie se trouve actuellement en tête du classement du 10e groupe après sa victoire à Radès face à l'Egypte (1-0), devançant le Niger et le Swaziland (1 pt chacun) et l'Egypte dernier (0 pt).

Au menu du programme d'hier, deux séances, la première a eu lieu à 9h00 et la seconde à 17h00 au stade d'El Menzah, en présence du public. Le staff technique a décidé de retarder d'une heure la séance d'entraînement (17h00 au lieu de 16h00) en raison de la canicule et de consacrer une demi-heure avant la séance aux médias.

Les deux gardiens Farouk Ben Mustapha et Gaïth Yeferni, ainsi que 11 joueurs ont participé à la séance d'entraînement, le staff technique ayant préféré soumettre à une séance de décrassage Anis Badri, Moez Ben Cherifia, Wahbi Khazri, Taha Yacine Khenissi, Mohamed Amine Ben Amor, Rami Bedoui, Yacine Meriah dans le lieu de résidence de la sélection sous la conduite du préparateur physique, Jalel Hergli, et du kinésithérapeute.

