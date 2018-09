Tunisie: Une confrontation cent pour cent tunisienne

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de Football (CAF), effectué au Caire, a donné lieu à une confrontation cent pour cent tunisienne entre l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile sportive du Sahel.

Ce classico tunisien se jouera entre le 14 et le 16 septembre courant au stade de Radès (aller) et entre le 21 et le 23 du même mois à Sousse (retour).

En demi-finale, l'équipe tunisienne qualifiée sera confrontée au vainqueur de l'autre quart de finale opposant Primero de Agusto au TP Mazembe.

Résultats du tirage au sort des quarts de finale:

Primero de Agusto (Angola)-Tp Mazembe (RD Congo)

Espérance ST (Tunisie)-ES Sahel (Tunisie)

ES Setif (Algérie)-Wydad Casablanca (Maroc)

Horoya AC (Guinée)-Al-Ahly (Egypte)

Les matches aller se joueront entre le 14 et le 16 septembre en cours et les matches retour seront disputés entre le 21 et le 23 du même mois.

Les demi-finales :

- Vainqueur Horoya AC (Guinée)-Al-Ahly (Egypte) contre vainqueur ES Setif (Algérie)-Wydad Casablanca (Maroc)

- Vainqueur Primero de Agusto (angola)-Tp Mazembe (RD Congo) contre vainqueur Espérance ST (Tunisie)-ES Sahel (Tunisie)

Les demi-finales sont prévues le 2 octobre (aller) et le 23 du même mois (retour).

Tirage au sort de la Coupe de la CAF

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de Football (CAF), effectué également au Caire, a donné les matches suivants :

Le Rayon Sports (Rwanda)-Enyimba (Nigeria)

CARRA Brazzavile (Congo)-Raja Casablanca (Maroc)

Al-Masri (Egypte)-USM Alger (Algérie)

As Vita Club (RD congo)-RSB Berkane (Maroc)

Les matches aller se joueront le 15 septembre et les matches retour seront disputés le 22 du même mois.

Les demi-finales :

- Vainqueur Rayon Sports-Enyimba contre vainqueur CA Renaissance Aiglons

Vainqueur - Raja Casablanca-Al Masry-USM Alger contre vainqueur AS Vita Club-RS Berkane

Les demi-finales sont prévues le 3 octobre (aller) et le 24 du même mois (retour), alors que la finale, prévue également en aller et retour, se jouera les 25 novembre et le 2 décembre.