Tunisie: Démocratiser l'accès aux pratiques cinématographiques

Le festival est initié par l'association Africlap dont le projet culturel est bâti autour de l'image comme vecteur de lien social. A travers ses activités culturelles et son festival, l'association Africlap a pour objectif de démocratiser l'accès aux pratiques cinématographiques en Afrique et en France. L'association toulousaine a pour objectif aussi de promouvoir la cohésion sociale à travers la pratique cinématographique.

Remportant respectivement le prix du meilleur long-métrage et la mention spéciale du jury dans la catégorie court-métrage, les deux films tunisiens «Mustapha Z» de Nidhal Chatta et «Aya» de Moufida Fedhila se sont distingués, dimanche soir, lors de la clôture de la 5e édition d'«Africlap», le festival des cinémas d'Afrique de la ville française de Toulouse.

