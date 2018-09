Tunisie: Un tempo et des idées à l'œuvre...

A 5 jours du match du Swaziland (qui commence à 14h00, HT), la sélection, emmenée par son nouveau patron, Faouzi Benzarti, est entrée dans le dernier sprint. Une première séance effectuée au stade d'El Menzah (stade mythique pour l'équipe de Tunisie), et déjà le nouveau sélectionneur en force avec des exercices et des messages qui lui ressemblent.

Cadence élevée, beaucoup d'exercices avec le ballon et en situation réelle d'un match (comme il l'aime à chaque fois où il débarque dans un club) et des messages de motivation et de mobilisation pour ses joueurs. Il sait très bien que ce premier match va être le plus dur pour lui qui débarque sans une grande unanimité autour de son nom, et avec la pression d'améliorer la qualité du jeu et les résultats par rapport à son prédécesseur Nabil Maâloul. Sur le papier, se qualifier à la CAN 2019 n'est pas une affaire compliquée avec deux sélections qui passent de notre groupe. Mais passer en tant que premier, après la victoire acquise à la première journée face à l'Egypte, est une bonne motivation pour l'avenir et pour la phase finale.

En attendant les choix...

Après le forfait de Laâribi et la mise à l'écart de Balbouli, le groupe des joueurs à la disposition de Benzarti devrait être au complet cet après-midi avec l'apparition du nouveau convoqué Issam Jebali, débarqué hier soir. A noter que les joueurs de l'EST et de l'ESS, ainsi que Meriah et Khazri, arrivés plus tard que les autres joueurs, ont été soumis à un travail de récupération et de remise en forme. L'objectif du staff technique national est de rapprocher la forme de tous ses joueurs, locaux et expatriés, et de leur permettre d'être à un niveau équivalent de fraîcheur dimanche prochain.

Sur le plan tactique, Benzarti, assisté de Kanzari et de Okbi, a insisté sur le harcèlement du porteur de la balle et sur le bloc soudé. Tous les exercices ont été en situation réelle du match comme l'aime Benzarti. Il est intervenu à chaque fois pour corriger le placement et pour insister sur l'obligation de jouer vite, direct et de contribuer vivement dans la récupération de la balle. Skhiri, Khelil, Maâloul, Mathlouthi, Sliti, Ben Youssef, Negguez, Ounalli, Khemiri, Srarfi et les autres ont sué. Le tempo était élevé pour une première séance d'entraînement. Ce qu'on peut comprendre, c'est que Faouzi Benzarti annonce la couleur et veut adresser une image positive et rassurante. Il veut surtout, s'appuyer sur sa forte personnalité (avec les excès que l'on connaît) pour mobiliser les joueurs.

Le résultat et la manière

Avec les absences qu'il y a, on s'attend à un onze national un peu différent du Mondial. Certainement que l'ossature est pratiquement stable, mais on devra voir, dès le match du Swaziland, la touche Benzarti. Par exemple, deux milieux récupérateurs au lieu de trois et un bloc rapproché où tout le monde défend haut avec un surnombre créé dans des zones de récupération bien précises.

Les joueurs les plus frais, les plus motivés et qui vont aider l'équipe de Tunisie à jouer sur un rythme élevé, vont jouer d'entrée et il n'est pas exclu que Benzarti nous réserve quelques surprises. La victoire est impérative pour capitaliser 6 points et acculer le Swaziland, mais c'est surtout une bonne motivation pour l'avenir immédiat de la sélection. De plus, on est en droit d'exiger la manière compte tenu du potentiel de la sélection. Les plans de jeu et les rôles assignés au joueurs devraient changer probablement, même un peu, mais dans tous les cas, l'équipe de Tunisie doit jouer mieux et gagner. C'est le seul moyen de tourner une page et d'en ouvrir une autre.

Les moyens ne manquent pas.