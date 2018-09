Tunisie: Prendre la mesure de ses moyens

A Faouzi Benzarti et son staff d'établir les schémas adéquats, à Wahbi Khazri et ses camarades de jouer sur leurs propres valeurs. Le Swaziland, c'est largement dans les cordes de notre sélection nationale. Cela ne veut pas dire de le prendre à la légère.

Hormis les résultats décevants au Mondial de Russie, bien que dès le départ, la qualification au second tour demeurait le rêve de toute une nation, le parcours de Nabil Maâloul à la tête de la sélection nationale est plus qu'honorable.

Le footballeur tunisien est connu aussi pour être un joueur technique, capable de développer un football de belle facture. C'est que le Tunisien sait faire des passes courtes, jouer l'attaque placée et faire trembler les plus grandes nations du football. La seule chose qu'il ne sait pas encore faire, c'est de tenir bon jusqu'au bout. En effet, un match de football dure 90' et même plus. Tant que l'arbitre n'a pas encore donné le coup de sifflet final, rien n'est encore joué. Comme quoi, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.