Tunisie: Mieux éduquer pour bien se prémunir

En dépit des actes de viol enregistrés dans notre pays et qui n'épargnent ni les enfants ni les personnes âgées, les cas de harcèlement sexuel et les grossesses à l'adolescence, l'éducation sexuelle n'a jamais fait l'objet d'un débat sérieux porté par les acteurs appartenant à des champs divers (gouvernement, société civile), fait savoir l'orateur à l'occasion de la Journée mondiale de la santé sexuelle célébrée le 4 septembre de chaque année sous l'égide de l'Association mondiale de la santé sexuelle (World association for sexual health, WAS). Le but en est finalement de promouvoir le droit à la santé sexuelle partout dans le monde.

Pour cette année, la Journée mondiale de la santé sexuelle est célébrée sous le slogan «Santé sexuelle et droits sexuels : principes fondamentaux du bien-être». L'association en question a souligné à cet effet que la santé sexuelle s'inscrit comme «un état de complet bien-être physique, mental et social».

Les droits sexuels et reproductifs signifient que nous devrions pouvoir prendre nos propres décisions et faciliter l'accès à des informations précises et scientifiques sur le genre ainsi que l'accès à la santé sexuelle et aux services de reproduction, y compris la contraception. Ces droits signifient aussi que nos vies doivent être exemptes de violences sexuelles, de viols et d'agressions sexuelles, souligne Hichem Chérif.