Tunisie: Deux listes rejetées

Ce rejet de candidature a été confirmé par Faleh Chalbi, porte-parole de la commission des élections. Il a expliqué que cette décision est pour le bien du club afin d'éviter les dépassements et s'assurer de la légalité des candidatures : «Les deux listes candidates à la présidence parvenues à la direction du club ont été présentées à quelques heures des délais de fermeture des inscriptions. Nous avons enregistré des dépassements dans les candidatures en présence d'un huissier.

Nous avons prolongé les délais de quelques heures pour donner la chance à d'autres listes probables et éviter le report ou la suspension de l'Assemblée générale élective. Toutefois, même la liste de Tawfik Sboui n'est pas conforme aux conditions de candidature. Nous avons assumé notre rôle malgré les difficultés et la pression. Nous avons présenté notre démission au président du club, vu que notre mission est achevée. Les responsables du club maintiendront la date de l'assemblée qui sera évaluative, ils doivent faire appel à une nouvelle assemblée élective et choisir une nouvelle commission des élections».

Le flou persiste

Ceci dit, prévue le 14 septembre, l'assemblée évaluative est minutieusement préparée par l'actuel bureau directeur avec la finalisation des rapports moral et financier ainsi que la constitution d'une nouvelle commission indépendante pour veiller à l'organisation et au pilotage démocratique et transparent de l'assemblée élective dont la date de déroulement sera probablement annoncée dans quelques jours.

En revanche, on doit reconnaître que le flou dans le giron de la Chabiba devient actuellement plus opaque qu'auparavant concernant la présidence du club aghlabide. Jusqu'à présent boudée, l'assemblée générale a perdu de son attrait. Pour sa part, Hafedh Allani ne désire plus continuer, semble-t-il. Mais n'anticipons pas. Disons, tout simplement, que le rapport financier, qui ne saurait tarder, sera décisif dans la position des uns et des autres.