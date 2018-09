Congo-Kinshasa: Journée Internationale de la Charité - UNPOL donne à des vulnérables à Bukavu

C'est le Docteur Denis Mukwege lui-même qui, au nom des victimes, a réceptionné le don et a remercié la MONUSCO et la PNC à travers les unités descendues sur le lieu. Au passage, il a salué les autres actions menées par UNPOL, notamment les patrouilles organisées au quotidien pour assurer la sécurité dans la ville, et surtout dans le quartier Panzi où se trouve l'hôpital.

Ce geste qui a mis ensemble la Police des Nations Unies (UNPOL) et l'unité de lutte contre les violences sexuelles de la Police Nationale Congolaise, a été beaucoup apprécié à la fois par les bénéficiaires et par ceux qui les prennent en charge au quotidien.

Bukavu, le 4 septembre 2018 - Un lot de vivres et de non-vivres a été remis par la Police des Nations Unies (UNPOL) ce mardi 4 septembre à l'Hôpital Général de Référence de Panzi, à Bukavu. Il s'agit d'un don au profit des victimes de violences sexuelles et ce, en marge de la Journée Internationale de la Charité célébrée le 5 septembre.

