Algérie: Guitouni et le vice-président de la BAD discutent de la coopération dans le secteur de l'Energie

Alger — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu mardi à Alger le vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), chargé du développement régional, de l'intégration et de la prestation de service, Khaled Sherif, avec qui il a discuté de l'état et des perspectives de coopération avec cette institution africaine dans le secteur énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, ont abordé divers sujets liés notamment aux problématiques et opportunités de financement des projets énergétiques structurants et plus particulièrement ceux dédiés à la diversification énergétique, à l'efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables en Algérie et en Afrique, selon le communiqué.

Le ministre a souligné à cette occasion "la volonté de l'Algérie de consolider les relations et de densifier les échanges avec les pays d'Afrique", rappelant "l'investissement personnel du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en faveur du développement de l'Afrique et du génie africain", note la même source.

Dans cet esprit, M. Guitouni a témoigné de la volonté du secteur de se déployer davantage sur le marché africain, en mettant en avant l'expertise et les services que le secteur de l'Energie peut apporter compte-tenu du haut niveau d'intégration nationale déjà atteint.

M.Guitouni a notamment évoqué l'expertise algérienne en matière d'engineering, d'études et de développement des réseaux électriques et gaziers, de fabrication d'équipements, de systèmes d'informations et de formation, ajoute le communiqué.