Algérie: Yousfi s'entretient avec le Vice-président de la BAD

Il a été reçu lundi par le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya et rencontrera durant son séjour à Alger, le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zâalane et la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Mme Houda-Imane Faraoun.

Le ministre a fait savoir que certaines filières industrielles comme les matériaux de construction, la sidérurgie, le textile et l'électronique grand public, enregistrent "des performances en termes de capacités de production grâce à des investissements productifs réalisés par des opérateurs nationaux et étrangers".

Alger — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu mardi à Alger une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD), conduite par son Vice-président chargé du développement régional, de l'intégration et de la prestation de service, M. Khaled Sherif, a indiqué un communiqué du ministère.

