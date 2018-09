Algérie: Premier "espace vétérinaire maghrébin" à partir du 18 septembre à Oran

Oran — Un premier "espace vétérinaire maghrébin" sera organisé à partir du 18 septembre en cours à Oran sous le slogan "échange d'expériences entre vétérinaires : pour une bonne gouvernance en santé animale", a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Six-cents (600) vétérinaires du pays et de l'étranger, des représentants des inspections vétérinaires des wilayas, des directeurs d'instituts vétérinaires du pays, du Syndicat national vétérinaire de la fonction publique et autres, prendront part au congrès qui se tiendra au complexe touristique des Andalouses, a souligné le directeur de l'Espace vétérinaire algérien (EVA) .

Cette manifestation, de trois jours, entre dans le cadre du renforcement des efforts déployés par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en vue de développer les domaines de la santé animale et de la production, a souligné Dr. Bendenia Saada.

Le congrès vise la contribution à la lutte contre les zoonoses ou maladies d'origine animale, en collaboration avec des pays soit sous l'égide de l'Union africaine (UA) ou des organisations mondiales dont la FAO des Nations unies pour lui assurer une efficacité et crédibilité, selon la fiche technique de cet espace vétérinaire maghrébin.

Cette manifestation permettra également de renforcer les moyens de coopération Sud-sud, surtout dans le domaine agricole, l'élevage animal pour impulser la croissance économique, relancer le secteur, échanger des expériences, chercher des opportunités de développement et de partenariat entre pays maghrébins dans le secteur vétérinaire.

Elle vise aussi à encourager l'évolution scientifique et technique vétérinaire, en assurant des formations permanentes et à relever le niveau scientifique des étudiants en créant un débat entre vétérinaires des associations et institutions au niveau national, maghrébin et international.

Le programme de cette rencontre comporte une série de conférences scientifiques pour débattre du secteur vétérinaire et des perspectives de son développement au niveau national et maghrébin, ainsi que des tables rondes et des ateliers de travail pratique.