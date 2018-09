Algérie: Ouyahia - L'Algérie œuvre "intensément" à la concrétisation de l'agenda africain 2063

- Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé mardi à Pékin (Chine) que l'Algérie oeuvre "intensément" à la concrétisation de l'Agenda africain 2063, vu son engagement et ses investissements dans des projets d'envergure pour le développement de l'Afrique.

L'Algérie travaille intensément à la concrétisation de l'agenda continental notamment à travers trois projets majeurs", a-t-il souligné dans une allocution au 3ème Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

M. Ouyahia, qui représente à ce Sommet le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a expliqué qu'il "s'agit d'abord de la route transsaharienne désormais finalisée dans sa partie algérienne et que valorisera encore davantage le Port-Centre que l'Algérie réalise en partenariat avec la Chine".

Il s'agit ensuite, a ajouté M. Ouyahia, du projet de gazoduc Alger-Lagos dont les études sont bien avancées, soulignant qu'il s'agit enfin de la liaison fibre-optique entre l'Algérie, le Niger, le Mali, le Nigeria et le Tchad, qui densifiera les liens à travers la région sahélo-saharienne.

Cette troisième édition du FOCAC qui se déroule après celle de Pékin en 2006 et celle de Johannesburg (Afrique du Sud) en 2015, se tient sous le thème : " Chine- Afrique : vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant".

Outre les chefs d'Etat et gouvernements africains, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies et plus d'une vingtaine d'organisations internationales et africaines prennent part à ce forum.