Algérie: Nouvelle jetée de GNL à Skikda - L'ouverture des plis des offres fin septembre

Ould Kaddour est revenu, à ce propos, sur la nouvelle stratégie de Sonatrach qui vise, entre autres à s'internationaliser: "on veut que Sonatrach devienne une entreprise internationale et l'une des meilleures entreprises dans le monde, pour cela, il faut avoir les capacités pour le faire", a-t-il signalé ajoutant que " vendre du GNL aux marchés extérieurs est l'un des moyens importants pour développer nos capacités de production".

Il a, à ce titre, fait savoir qu'une décision interministérielle (ministère de l'Energie et ministère des Travaux Publics et des Transports) cadre désormais cette concertation.

Selon M. Belhocine, pour compléter les contours techniques du projet, plusieurs rencontres ont été organisées entre les cadres de Sonatrach et ceux des Directions des Travaux Publics et de l'Environnement de Skikda et de l'Entreprise portuaire de cette wilaya.

Quant à la troisième tranche dudit projet, elle porte sur le confortement de la jetée principale Nord existante (brise-lames) et son extension ainsi que la réalisation d'un nouveau poste de chargement & déchargement "P4", dédié à l'accostage des navires de 50.000 à 250.000 tonnes , pour les produits bruts et raffinés.

Il permettra également l'accostage de navires de grandes capacités (220.000 m3), ouvrant ainsi des perspectives supplémentaires de marchés pour le GNL algérien sans omettre la prise en charge des besoins actuels et futurs en installations portuaires pour les produits issus des activités de raffinage et de pétrochimie, a ajouté M. Belhocine.

Il s'agit de Hyundai E&C (Corée du Sud), de CHEC- China Harbour Engineering Company (Chine), d'Orascom Construction -Besix (Egypte-Belgique), de Ronesans/ Ballast-Nedam (Turquie - Pays bas) et enfin du groupement Gicotecnica-PEG/ Archirodon ( Italie- Grèce), qui s'est retiré de la course pour se joindre à Gicotecnica-PEG le soumissionnaire d'Orascom Construction ûBesix, en tant que sous- traitant.

"L'évaluation des offres techniques relatives au projet de réalisation d'une nouvelle jetée de GNL et l'extension du port pétrolier de Skikda se déroulera durant le mois de septembre courant. Après cette évaluation, il sera procédé à l'ouverture des offres financières qui devra, au final permettre de retenir une seule société parmi les quatre sélectionnées pour la réalisation dudit projet.", a expliqué Toufik Hakkar, Vice-Président Business, Développement et Marketing (BDM) auprès de la Sonatrach.

Alger — Le résultat final de l'évaluation des offres techniques et financières relatives au projet de réalisation d'une nouvelle jetée de GNL et l'extension du port pétrolier de Skikda sera connu la fin septembre- début octobre prochain, a indiqué mardi à Alger un haut- responsable du groupe Sonatrach.

