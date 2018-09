Ile Maurice: MauBank - Anoop Nilamber succède à Sridhar Nagarajan

Il reviendra à Anoop Nilamber d'imprimer son style et de s'assurer, une fois pour toutes, que la MauBank quitte la zone de turbulences et ne fasse pas l'objet de lobbies obscurs pour privilégier des nominés à des postes de direction.

De plus, on apprend que les coûts élevés de dépenses administratives liées à l'emploi de certains expatriés dans des postes de responsabilité ne sont pas étrangers à la décision du board. Des coûts qui auraient influé, disent-ils, négativement sur la profitabilité de la MauBank. «Il faudra attendre les résultats audités pour savoir si Sridhar Nagarajan a pu faire tourner cette banque à profit après presque trois ans en poste», souligne un ex-banquier.

La nomination d'Anoop Nilamber met fin aux tractations portant sur les candidats dont les noms étaient cités pour occuper le poste de CEO de la MauBank, fruit d'une fusion entre l'ex-MPCB et la Bramer Banking Corporation. Jusqu'ici, on ne connaît pas les raisons qui ont déclenché le non-renouvellement du contrat de Sridhar Nagarajan.

Très peu d'informations sont disponibles sur Anoop Nilamber, si ce n'est son profil qui figure sur le site web de la MauBank. À savoir qu'il a été un banquier d'affaires qui a travaillé chez HSBC France et à la Mauritius Commercial Bank. Il a en outre été, dans le passé, chargé de cours à temps partiel à l'université Panthéon Assas (Paris III), d'où il est diplômé en finances. Et aussi membre de la State Investment Corporation.

