Ile Maurice: Forum de coopération Chine-Afrique - Maurice renforce ses relations avec l'Empire du Milieu

Le Premier ministre ne rentrera pas au pays les mains vides. Cela, suivant le sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, qui se déroule du 3 au 4 septembre à Beijing.

La rencontre de la délégation mauricienne - dirigée par le Premier ministre, Pravind Jugnauth - et des autorités chinoises en marge des travaux de ce forum a débouché sur la signature de deux traités, de deux accords et d'un protocole d'entente. Les deux traités concernent les affaires criminelles et l'extradition. Le protocole d'entente a pour objectif de préparer le terrain afin que les deux dirigeants parviennent à la signature d'un accord de libre-échange. Quant aux deux accords, ils portent sur la coopération technique et Médicale.

Lors de la signature de quatre de ses accords, dimanche, les deux leaders ont exprimé leur satisfaction sur le renforcement des relations entre Maurice et la Chine. Ils ont manifesté le désir que leur coopération s'étende à une panoplie de secteurs. «Durant mon court séjour à Maurice, en juillet, a indiqué Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, j'ai constaté que l'amitié entre les deux pays s'est solidement enracinée dans le coeur des deux peuples. Il est évident que cette amitié recèle des perspectives prometteuses.»

Le président de la République populaire de Chine a promis de soutenir Maurice dans son ambition de jouer un rôle positif dans la gestion des affaires tant internationales que régionales. «Nous allons apporter notre aide aux États insulaires dans le cadre de la mise à exécution de l'agenda 2030 par rapport à l'agenda des Nations unies portant sur le développement durable», a souligné Xi Jinping.

Pravind Jugnauth a soutenu que la visite du président chinois, en juillet, a donné une nouvelle impulsion au programme de développement de Maurice. «Nous sommes disposés à apprendre de l'expérience que la République de la Chine a acquise durant la période de la transformation de son système économique.» Il a, en outre, fait valoir à la Chine son attachement au multilatéralisme et sa détermination à renforcer ses liens de coopération avec l'Empire du Milieu par rapport aux questions d'ordre international et régional.

Le Premier ministre mauricien a indiqué que, durant la période préparatoire du Forum portant sur la coopération entre la Chine et le continent africain, il s'est réjoui de l'intérêt de la Chine par rapport aux préoccupations des États insulaires dont fait partie Maurice. «Nous sommes en faveur de l'argument qui défend la nécessité de constituer une communauté ayant le souci de favoriser le concept d'un avenir commun pour l'humanité, à l'exemple de la constitution d'une communauté comme le préconise le président Xi Jinping.»

Pravind Jugnauth a fait ressortir que la présence d'une forte délégation mauricienne au sommet du Forum est la démonstration de la volonté de Maurice à contribuer à bâtir une communauté où le concept d'avenir, partagé entre la Chine et l'Afrique, est une préoccupation constante. Il a ensuite fait état de l'objectif de Maurice dans le cadre des relations entre la Chine et le continent africain qui ne cessent de s'affermir. «Maurice ambitionne de jouer un rôle de premier ordre dans le cadre des opportunités de commerce et d'investissement que le renforcement de la relation Chine- Afrique occasionne.»

Il s'est, par ailleurs, félicité de la décision des deux pays de consolider leur relation commerciale dans le cadre d'un accord de libre-échange. «Ce sera un accord unique en son genre qu'un pays de la région africaine est parvenu à négocier jusqu'ici avec la Chine. La signature d'un tel accord va provoquer l'émergence de nouvelles opportunités de développement économique. Maurice entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cela soit possible.»