Ile Maurice: Arrestation arbitraire - Le fils de Mahen Utchanah parle de «vendetta politique»

Contre-interrogé par l'avocat du plaignant, Me Ashley Ramdass, Oushal Bhowany s'est montré confus. Déclarant qu'il avait participé à une première parade d'identification lors de laquelle il n'avait pas identifié Manindra Utchanah. Toutefois, leur d'un second exercice, il l'avait incriminé.

Par la suite, les Utchanah père et fils ont réclamé chacun des dommages, évoquant une arrestation arbitraire et une vendetta politique. Manindra Utchanah, qui a prêté serment comme avocat en janvier 2016, a indiqué en Cour qu'il était certes présent lors du meeting politique, ce jour-là. Il a cependant nié avoir diffusé cette bande sonore.

Or, la magistrate de la cour de Rivière-du-Rempart avait ordonné, le 24 juillet 2015, que les charges qui pesaient sur Manindra Utchanah soient rayées. Expliquant que ces accusations ne sont pas connues sous les articles de la loi. Et le Directeur des poursuites publiques avait, lui aussi, abandonné la charge qui pesait sur Mahen Utchanah.

Le Campaign Manager de la défunte alliance PTr-MMM au n°7, Piton-Rivière-du-Rempart, avait été arrêté en 2014 et son fils en 2015. Il leur était reproché d'avoir diffusé une bande sonore impliquant des membres de la famille Jugnauth, lors d'un meeting politique le 8 décembre 2014.

«C'est une vendetta politique menée par l'actuel gouvernement.» Propos de Manindra Utchanah, le fils de Mahen Utchanah, en cour intermédiaire. C'était ce mardi 4 septembre, dans le cadre du procès en réclamation de Rs 500 000 que père et fils intentent chacun à l'État et au commissaire de police.

