Libye: A peine annoncée, la trêve entre milices à Tripoli déjà violée

Historiquement, la ville de Tarhouna, d'où est originaire la 7e brigade, est connue depuis l'époque du roi Idriss Sennoussi (1951-1969) pour avoir fourni à l'armée libyenne le plus grand nombre d'officiers et de militaires.

Le Gouvernement d'union nationale (GNA) de Tripoli, dirigé par Fayez al-Sarraj, s'est engagé en 2015 à sortir les milices de la capitale mais le pouvoir et la mainmise de ces milices sur les institutions et l'argent de l'Etat et même sur les décisions politiques n'a fait qu'empirer depuis.

En Libye, l'accord de cessez-le-feu à Tripoli annoncé ce 4 août par les Nations unies était trop fragile pour durer. A peine annoncée, cette trêve a été violée par les milices qui s'affrontent depuis dix jours dans des combats ayant causé la mort d'une cinquantaine de civils et fat plus de 150 blessés.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.