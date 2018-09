Congo-Kinshasa: Mi-septembre 2018 - Bemba annoncé à Kinshasa !

D'où, l'essentiel aujourd'hui, conseille-t-on, est d'orienter les efforts vers, peut-être, la normalisation du processus et la concrétisation des préalables en vue des élections crédibles et, même, le report du potentiel des voix de Bemba vers d'autres leaders de l'Opposition restés en lice.

On rejette, par exemple, l'idée alléguée de s'en remettre encore en la compétence des instances de l'Union Africaine, alors que l'affaire a été coulée en force de chose jugée et que, parallèlement, le processus lui, doit prendre sa vitesse de croisière, avec la mise en œuvre des étapes cruciales restantes, pour faire aboutir le train à la date fatidique du 23 décembre 2018, conformément au calendrier électoral, tel que publié, le 5 novembre 2017.

Il n'exclut pas, non plus, la possibilité de recourir à d'autres instances, pour faire valoir ses droits.

*Si tout va bien, Bemba, le candidat invalidé, sera de retour à Kinshasa à l'ouverture de la prochaine session ordinaire prévue, dès le 15 septembre 2018. En tant que Sénateur, le Chairman dont les chaînes des démêlées judiciaires devant la CPI tombent une à une, serait tenté à l'idée de reprendre normalement ses activités en RD. Congo, quoiqu'il ait encore d'autres chats à fouetter ailleurs notamment, en Belgique, plus précisément à Rhode-Saint-Genèse, lieu de résidence de Lilia Teixera, son épouse, et de ses cinq filles.

