Liberia/Congo-Kinshasa: Match Liberia-RDC - Les Léopards affûtent leurs armes depuis lundi à Monrovia

C'est sans Bolasie, Kebano, Ikoko et Matampi que la RDC se déplace à Monrovia ce dimanche pour le compte… Plus »

Cependant, il est annoncé d'ores et déjà le forfait de Yannick Yala Bolasie (Aston Villa/Angleterre), Neeskens Kebano (Fulham/Angleterre) et Jordan Ikoko (Guingamp/France) pour cause de blessure ainsi que celui du gardien Matampi VumiLey (El-Ansar Medinoa/ Emirats Arabes Unis), retenu par son équipe, et remplacé par Joël Kiasumbua (Lugano FC/Suisse).

C'est ce dimanche 9 septembre que les Léopards de la RDC seront reçus par les Leno Stars du Liberia, au stade Anthony Tubma, à Monrovia, pour le compte de la deuxième journée du Groupe G, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2019. A quelques jours de ce match très important, les Léopards sont arrivés dimanche 2 septembre sur le lieu de la compétition, et ont démarré lundi avec les entraînements.

