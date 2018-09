Congo-Kinshasa: Année scolaire 2018-2019. Collège John Mabuidi - Georges Lumpina vise l'excellence

Alors que dans certaines écoles des différents coins de la capitale congolaise, le grand rendez-vous officiel de la rentrée scolaire 2018-2019 prévue pour le lundi 3 septembre courant était timide, ceci n'était pas le cas au Collège John Mabuidi.

"Ici, le jour de la reprise des activités scolaires prévu par le gouvernement était effectif. Dans chaque salle de classe, les élèves étaient présents avec leurs enseignants," a laissé entendre Georges Lumpina, préfet des études dudit Collège. Et, malgré les embûches de chaque année scolaire, John Mabuidi, par le truchement de son préfet et le corps enseignant, vise de porter plus haut l'étendard de cette école à tous les niveaux. C'est au cours d'une entrevue accordée à votre quotidien, le mardi 4 août dernier que Georges Lumpina, préfet de son état, a dévoilé les différentes stratégies visant à amener plus haut cette école salutiste.

Il n'a pas voulu attendre que l'année scolaire touche à sa fin pour qu'il délie sa langue. Visant l'excellence et la réussite avec brio à tous les niveaux des élèves de cette école dont il est préfet des études, Georges Lumpina, en bon visionnaire, émet le vœu de voir sortir du Collège John Mabuidi une panoplie de lauréats à tous les concours et dans tous les niveaux. Cependant, poursuit-il, cette vision ne sera atteinte sans l'apport de l'enseignant. D'où, pour cette année scolaire 2018-2019, le renforcement des capacités du corps professoral et l'amélioration de ce système font partie notamment, du mécanisme visant à élever plus haut l'image de cette institution éducative salutiste; projette-t-il.

De ce fait, pour étendre ses ailes à tous, l'option Latin-Philo, à ce Collège s'est ajoutée et a vu le jour cette année. Elle subira une croissance d'une manière graduelle chaque année; a-t-il annoncé. Sans oublier ses partenaires proches et/ou collaborateurs, Georges Lumpina invite tous les parents d'élèves de réitérer leur confiance à cette école car, la déception ne sera pas leur partage. Aussi, appelle-t-il les parents à envoyer les enfants reprendre le chemin de l'école car, les cours ont d'ores et déjà repris. A bon père de famille, ce dernier implore la faveur de Dieu pour le bon déroulement de toute cette année scolaire, a-t-il achevé.

Par ailleurs, il vaut mieux de rappeler que le Collège John Mabuidi est une des écoles salutistes, située dans la commune de la Gombe et existe depuis 1946.