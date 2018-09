Algérie: Elim CAN 2019 - Belmadi se défend sur l'absence des joueurs locaux

« Par rapport au championnat d'Algérie je vois bien que la question taraude certains. Arrêtez l'hypocrisie tous autant que vous êtes ! Vous savez que dans ce championnat-là il y a des problèmes. Arrêtez votre populisme et le discours schizophrénique », a lâché Djamel Belmadi, avant de préciser son point de vue. « Vous critiquez à longueur de temps le championnat mais quand il n'y a pas de joueurs sélectionnés vous dites qu'il y a un problème. Vous m'avez vu dans les stades algériens, pas à Manchester City mais à Alger. Vous êtes journalistes, je suis entraîneur. Je compte voir les joueurs locaux mais pas forcément ceux que vous citez », a-t-il poursuivi avant de conclure. « On a dans les clubs algériens des joueurs qui ont des qualités, mais qui ne sont pas prêts pour le niveau international. Vous le savez, vous le voyez. On va essayer de les faire progresser. »

Djamel Belmadi a haussé le ton à propos de la non-convocation de joueurs locaux, mardi lors d'un point de presse. Pour son premier rassemblement avec les Verts, le nouvel homme fort de la sélection a été interrogé par les médias. Et il n'a pas mâché ses mots quand certains journalistes lui ont demandé de s'expliquer sur l'absence de joueurs locaux dans sa liste. Djamel Belmadi a rejeté l'idée d'avoir convoqué uniquement des joueurs issus des championnats étrangers, considérant que les « joueurs locaux » sont tout aussi bien représentés dans la liste des 25 internationaux qu'il a convoqué en prévision de la deuxième journée des qualifications à la CAN 2019.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.