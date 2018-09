Afrique: Elim CAN 2019 - Les Comores comptent bien dompter les Lions du Cameroun

L'équipe des Comores a mal débuté la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2019. Les Comoriens se sont inclinés 1-0 face au Malawi lors de la première journée.

Pour sa seconde sortie dans cette course qui mène à Yaoundé 2019, les Comores qui accueillent, samedi à Mitsamihuli, le Cameroun. Cette rencontre s'annonce décisive pour les Insulaires. Rappelons que le Cameroun est déjà qualifié d'office, même s'il prend part aux éliminatoires.

L'unique place qualificative du Groupe B se joue donc entre le Malawi, le Comores et le Maroc. Les Coelacanthes comptent bien dompter les Lions camerounais lors de cette seconde journée des éliminatoires de la CAN 2019.

« Tout le monde sait que le Cameroun est une grande nation africaine. C'est aussi les champions d'Afrique en titre, on ne reçoit pas n'importe qui. On va être humble et essayer de les gêner le plus possible. Tout le monde sait que c'est compliqué de venir jouer chez nous même pour les grosses équipes. On compte beaucoup sur nos supporters, ils constituent notre « 12è homme » et on va tout faire pour leur offrir un bon résultat, a confié le milieu offensif des Comores Ali Mmadi dans des propos relayés par comorosfootball.com. Concernant la qualification, on n'y croit encore. Dans le foot on ne sait pas ce qui peut arriver. Quand on voit des équipes comme le Cameroun et le Maroc, bien sûr qu'on est outsiders. Même le Malawi qui est une petite équipe par rapport aux deux autres, ça reste aussi une très bonne équipe. Nous on est le petit poucet du groupe mais on a notre chance et on va essayer de la saisir. »