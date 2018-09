Afrique: Elim CAN 2019 / Djamel Belmadi - « J'ai juste envie d'aller à Banjul pour gagner »

A l'occasion de la deuxième journée des phases de qualification de la CAN 2019, l'Algérie sera en déplacement à Banjul pour se confirmer après une première victoire contre le Togo à domicile au mois de juin 2017. Djamel Belmadi aurait sans doute pu rêver d'une entame plus tranquille. À peine intronisé sélectionneur de l'Algérie, l'ancien meneur de jeu de l'Olympique de Marseille dirigera sa première rencontre dans un contexte difficile, en Gambie.

Il faut dire qu'il y a beaucoup d'attente concernant les Fennecs qui veulent retrouver leur aura perdu au cours des dernières années. Et cela passe clairement par un bon résultat en Gambie.

«C'est un match important qu'on abordera. Un match de qualification pour la Coupe d'Afrique. L'état d'esprit des joueurs est excellent. Je n'ai aucune appréhension particulière. J'ai juste envie d'aller là-bas pour gagner. On essayera de montrer qu'en peu de temps, on peut gagner en solidarité, en organisation et montrer une autre attitude dans le jeu, a confié Djamel Belmadi. Évidemment, j'ai quelques informations sur notre adversaire et des images de ses matchs, même si la liste de leurs joueurs ne paraît pas trop claire. On a les éléments nécessaires pour bien préparer ce rendez-vous. Ils ont aussi un nouveau coach et on tâchera de ne pas être surpris dans ce match.»

Le technicien algérien n'a pas manqué de de justifier le choix des joueurs qu'il a retenus pour ce match de la seconde journée des éliminatoires de la CAN 2019. «On est tenus par le résultat, c'est sûr et je le sais bien. Le groupe que j'ai sélectionné pour ce match est le plus à même d'aller le gagner. Ma vision est à court terme, mais pas que ça. J'ai pris un mixte entre joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. J'ai apporté aussi un peu de sang neuf. On estimait qu'on avait besoin d'un certain changement. On ne pouvait pas rester sur la même situation. Les joueurs sont revanchards et ont envie d'apporter un plus à cette sélection.»