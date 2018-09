Sénégal: Repli de l'activité économique interne en juillet

L'évolution de l'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) fait ressortir un repli de 5,1%, entre les mois de juin et juillet 2018 selon le « Point mensuel de conjoncture Juillet 2018 » de la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Ce résultat reflète, principalement, les contreperformances du secondaire (-6,7%) et du primaire (- 6,2%). Pour sa part, le secteur tertiaire s'est conforté de 3,2% sur la période.

Sur une base annuelle, l'activité économique hors agriculture et sylviculture a crû de 3,0%, en juillet 2018, particulièrement portée par le tertiaire (+7,3%) et l'administration publique (+7,6%), note la Dpee. Le secondaire (+1,4%) et le primaire (+4,0%) se sont également bien comportés.